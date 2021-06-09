Кулеба про розмову Єрмака та Джуліані: це частина складної дипломатичної гри
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що розмова голови Офісу президента Андрія Єрмака з адвокатом колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані в 2019 була частиною "складної дипломатичної гри". За його словами, тоді Україну намагалися втягнути у внутрішню політику США.
Про це він написав у своєму Facebook.
За словами Кулеби, національний інтерес України тоді полягав в тому, щоб зберегти двопартійну підтримку в США, але не дати звинуватити Україну у "підіграванні" тій чи іншій стороні. Водночас не зіпсувати відносини з адміністрацією США.
“Розмова Андрія Єрмака була частиною цієї складної дипломатичної гри. Він все правильно зробив, нормально утримав розмову в межах конструктивної дипломатії, хоча на нього тиснув Джуліані з його неперевіреними даними та чіткою метою втягнути Україну у внутрішню політику США”, - зазначив міністр.
Кулеба переконаний, що у 2019 році "дипломатичні маневри" дозволили уникнути наслідків, з якими нашій країні було б дуже важко впоратися.
Нещодавно американське агентство BuzzFeed опублікувало стенограму розмови ще радника президента України Андрія Єрмака з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані. Розмова стосувалася справи щодо сина нинішнього президента США Джо Байдена. Під час розмови Джуліані згадав розслідування відносно сина Джо Байдена Хантера, яким, як він сподівався, займеться новий генеральний прокурор, призначений Зеленським.