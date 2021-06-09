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Кулеба о разговоре Ермака и Джулиани: это часть сложной дипломатической игры

Новина українською →
Украина, Среда 09 июня 2021 05:30
Кулеба о разговоре Ермака и Джулиани: это часть сложной дипломатической игры Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор главы Офиса президента Андрея Ермака с адвокатом бывшего президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани в 2019 была частью "сложной дипломатической игры". По его словам, тогда Украину пытались втянуть во внутреннюю политику США.

Об этом он написал в своем Facebook.

По словам Кулебы, национальный интерес Украины тогда заключался в том, чтобы сохранить двухпартийную поддержку в США, но не дать обвинить Украину в "подыгрывании" той или иной стороне. В то же время не испортить отношения с администрацией США.

"Разговор Андрея Ермака был частью этой сложной дипломатической игры. Он все правильно сделал, нормально удержал разговор в пределах конструктивной дипломатии, хотя на него давил Джулиани с его непроверенным данным и четкой целью втянуть Украину во внутреннюю политику США”, - отметил министр.

Кулеба убежден, что в 2019 году "дипломатические маневры" позволили избежать последствий, с которыми нашей стране было бы очень трудно справиться.

Недавно американское агентство BuzzFeed опубликовало стенограмму разговора еще советника президента Украины Андрея Ермака с личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани. Разговор касался дела в отношении сына нынешнего президента США Джо Байдена. Во время разговора Джулиани вспомнил расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, которым, как он надеялся, займется новый генеральный прокурор, назначенный Зеленским.

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