Байден обговорив з трансатлантичними лідерами готовність до санкцій проти РФ

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з трансатлантичними лідерами. Сторони обговорили можливе вторгнення Росії в Україну і готовність до санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Лідери висловили стурбованість нарощуванням Росією військових сил навколо України й підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Вони висловили бажання знайти дипломатичне вирішення кризи та обговорили недавні контакти з Росією в різних форматах.

" Лідери погодилися з важливістю скоординованих зусиль зі стримування подальшої російської агресії проти України, включаючи їх готовність накласти на Росію масштабні наслідки і серйозні економічні витрати, якщо вона вирішить піти на військову ескалацію, і продовжувати зміцнювати оборонну позицію на східному фланзі НАТО", - йдеться в повідомленні.

Також лідери зобов'язалися продовжувати тісні консультації з цього питання, включаючи роботу з НАТО, ЄС, ОБСЄ та ООН і через них.

У розмові з Байденом взяли участь взяли участь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, голова Євроради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.