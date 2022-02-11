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Байден обговорив з трансатлантичними лідерами готовність до санкцій проти РФ

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США, П'ятниця 11 лютого 2022 23:37
Байден обговорив з трансатлантичними лідерами готовність до санкцій проти РФ Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з трансатлантичними лідерами. Сторони обговорили можливе вторгнення Росії в Україну і готовність до санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Лідери висловили стурбованість нарощуванням Росією військових сил навколо України й підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Вони висловили бажання знайти дипломатичне вирішення кризи та обговорили недавні контакти з Росією в різних форматах.

"Лідери погодилися з важливістю скоординованих зусиль зі стримування подальшої російської агресії проти України, включаючи їх готовність накласти на Росію масштабні наслідки і серйозні економічні витрати, якщо вона вирішить піти на військову ескалацію, і продовжувати зміцнювати оборонну позицію на східному фланзі НАТО", - йдеться в повідомленні.

Також лідери зобов'язалися продовжувати тісні консультації з цього питання, включаючи роботу з НАТО, ЄС, ОБСЄ та ООН і через них.

У розмові з Байденом взяли участь взяли участь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, голова Євроради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Японії підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Про це він говорив з Блінкеном.

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