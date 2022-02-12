Пакет "важких для Росії" санкцій від ЄС вже готовий, - Кулеба
Євросоюз вже підготував пакет санкцій проти Росії. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.
За його словами, готовність пакету санкцій проти Росії підтвердив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.
"У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну ситуацію безпеки. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що ЄС докладе додаткових зусиль для політичної та фінансової підтримки України.
"Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій", - зазначив Кулеба.
Також відомо, що Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок перед візитом в Україну канцлера ФРН Олафа Шольца.
"Детально обговорили ситуацію безпеки на тлі агресивних дій РФ. Активно готуємося до візиту канцлера ФРН Олафа Шольца в Україну в понеділок. Своєчасна можливість обговорити спільні та рішучі дії для протидії загрозам", - написав Кулеба.
Нагадаємо, що Євросоюз відправив Росії відповідь на гарантії безпеки. Країни закликали РФ до деескалації.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз розглядає можливість внести Росію в "сірий" список податкових юрисдикцій. Питання про це вирішиться наприкінці місяця.