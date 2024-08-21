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Кулеба о ратификации Римского статута: Украина сделала еще один шаг к вступлению в ЕС

Украина, Среда 21 августа 2024 15:47
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Кулеба о ратификации Римского статута: Украина сделала еще один шаг к вступлению в ЕС Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина сделала еще один важный шаг к вступлению в Европейский Союз, ратифицировав Римский статут Международного уголовного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в соцсети Х.

"Украина стала 125-м членом Международного уголовного суда. Это был долгий путь, полный вызовов, мифов и страхов. Ни один из них не был правдой. И сегодня мы наконец-то добились результата, благодаря лидерству президента, многолетней системной работе МИД и других государственных институтов, воли украинских парламентариев", - написал Кулеба.

Он отметил, что, предпринимая этот шаг, Украина демонстрирует свою непреклонную преданность укреплению международного правосудия.

"Украина уже эффективно сотрудничает с Международным уголовным судом с целью обеспечения всеобъемлющей ответственности за российские зверства, совершенные во время российской агрессии. Теперь эта работа будет еще более эффективной. С ратификацией Римского статута Украина также сделала еще один важный шаг к вступлению в ЕС", - подчеркнул министр.

Украина ратифицировала Римский статут

Напомним, что Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года, но не ратифицировала его, хотя после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году ратификация этого документа была одним из прямых международных обязательств Украины.

В августе этого года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок в него.

Уже вчера, 20 августа, соответствующий законопроект №0285 о ратификации поддержал Комитет по внешней политике и рекомендовал Верховной Раде одобрить его, что и сделали народные избранники.

А сегодня Верховная Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда. За соответствующий законопроект №0285 проголосовал 281 народный депутат.

Детальнее о том, что такое Римский статут, почему ратификацию откладывали и почему решились на третий год полномасштабной войны с Россией, - в материале РБК-Украина.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба Римский статут Вступление в ЕС
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