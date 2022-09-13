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Кулеба розповів, у чому полягають нинішні цілі РФ щодо України

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Київ, Вівторок 13 вересня 2022 09:24
Кулеба розповів, у чому полягають нинішні цілі РФ щодо України Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Цілі Росії поки залишаються незмінними. Вона хоче повної поразки України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він підкреслив, що Росія хоче повного перезавантаження України тим чи іншим способом.

"Залежить від того, які території вони зможуть утримати. Поки їм не вдається стабілізувати лінію фронту, але ніхто не повинен мати ніяких сумнівів щодо кінцевих цілей Росії. Це не якась територія України, це перезавантаження всієї України", - заявив міністр.

Кулеба підкреслив, що будь-які поступки, в тому числі внесення правок до Конституції України або статус російської мови, нічого не зупинять.

"І, до речі, це ситуація, яку ми теж пояснюємо нашим партнерам: якщо ви думаєте, що прийдете до Росії, вклоніться і скажете, що "ми готові там раз-два-три, тільки качайте нам газ за дешевою ціною", то ви помиляєтеся, тому що це теж Росію не зупинить", - розповів він.

Міністр нагадаємо, що Росія вже не раз продемонструвала, що їй не можна довіряти.

"Але ще раз підкреслю, що мета Росії - коли я говорю про перезавантаження - я маю на увазі, що Україна як успішна європейська демократична держава несумісна з поняттям Росії", - додав Кулеба.

Нагадаємо, на війну в Україну росіяни відправили жителів Камчатки і Далекого Сходу.

Крім того, нові російські підрозділи оснащують радянською технікою, з якої близько 40% не боєздатні.

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