RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба розповів, чого чекати від зустрічі союзників у форматі "Рамштайн-4"

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У середу, 20 липня, відбудеться зустріч Контактної групи з оборони України. Зокрема, планується анонс нових поставок зброї для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Будуть нові оголошення про постачання зброї. Не тільки від США. Можливо, до формату приєднаються нові держави", - заявив Кулеба.

При цьому він додав, що під час переговорів також планується обговорити питання, які виникають з логістикою або ухваленням рішень щодо поставок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зустріч у форматі "Рамштайн-4" пройде в онлайн-форматі.

Також ми писали, що Резніков провів переговори з американським колегою Ллойдом Остіним. Вони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн-4".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗССполучені Штати АмерикиДмитро Кулеба