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У Пентагоні назвали дату зустрічі союзників у форматі "Рамштайн-4"

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Вашингтон, Вівторок 12 липня 2022 07:11
У Пентагоні назвали дату зустрічі союзників у форматі "Рамштайн-4" Фото: Рамштайн-4 відбудеться 20 липня в режимі онлайн (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Четверта зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) відбудеться 20 липня і цього разу пройде в онлайн-режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.

Дату нової зустрічі союзників озвучив міністр оборони США Ллойд Остін у телефонній розмові з Міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Також глава Пентагону надав українському колезі оновлену інформацію про допомогу США в галузі безпеки України, зокрема, подробиці про новий пакет на 400 млн доларів, про який було оголошено 8 липня.

Міністри також обговорили порядок денний наступного засідання Контактної групи з оборони України, і обмінялися думками з приводу майбутнього допомоги США і союзників України у форматі UDCG.

Нагадаємо, в США заявили, що Україні надходить озброєння з рекордною швидкістю.

Як повідомлялося раніше, західні союзники країни за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн-3" оголосили про постачання нових озброєнь для України.

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