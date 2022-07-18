Кулеба розповів, якою має бути наступна мета санкцій проти Росії

Наступною метою санкцій Заходу проти Росії повинна стати морська логістика експорту енергоресурсів з країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час виступу перед Радою міністрів закордонних справ ЄС.
"Енергетика є ключовим питанням, і я закликаю всіх вас прискорити рішення щодо встановлення граничної ціни на російську нафту. Нашою наступною метою повинна стати морська логістика Росії", - підкреслив Кулеба.
За його словами, нещодавні санкції ЄС проти Росії є важливими, але для того, щоб стримати країну-агресора, необхідно вводити подальші обмеження в енергетичній сфері.
Нагадаємо, сьогодні, 18 липня, міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили черговий пакет санкцій проти Росії. У нього не входитиме газове ембарго.
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