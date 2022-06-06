Україна направила запит Болгарії на поставку зброї: що попросила
Україна направила запит до Міністерства закордонних справ Болгарії з проханням надати озброєння. Поки Київ не отримав відповіді.
Про це заявив посол України в Болгарії Віталій Москаленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на bTV.
"Я відправив ноту в п'ятницю. Неможливо отримати відповідь за такий короткий термін, але я направлю аналогічні звернення в інші відповідні установи, наприклад, в Міноборони", - заявив посол.
За його словами, він запросив гаубиці і ракетні комплекси.
"Нам потрібна зброя, мова йде про гаубиці і ракетні комплекси - стару радянську зброю, з якою ми впораємося", - сказав Москаленко.
Він також повідомив, що в Болгарії буде відремонтовано 80 українських танків.
Нагадаємо, раніше Британія передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270.
Крім того, керівник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія завдаватиме нових ударів по території України, якщо озброєння "будуть і будуть поставлятися".