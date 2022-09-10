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Кулеба закликав Німеччину прискорити поставки не тільки техніки, а й снарядів

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Київ, Субота 10 вересня 2022 22:04
Кулеба закликав Німеччину прискорити поставки не тільки техніки, а й снарядів Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба та голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з німецькою колегою Анналеною Бербок. Зокрема, він закликав Німеччину прискорити поставки артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.

"Я закликав Німеччину прискорити поставки не тільки важкого озброєння, а й артилерійських боєприпасів, щоб Україна якомога швидше звільнила більше своїх людей і територій від російської окупації. Графік - це ключ", - написав Кулеба за підсумками розмови з Бербок.

Також голова українського дипломатичного відомства зазначив, що він домовився з Бербок про створення спільного проекту між міністерствами закордонних справ двох країн, який допоможе прискорити членство України в ЄС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина незабаром передасть Україні кілька одиниць військової техніки, серед якої зенітні установки і РЛС.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, Німеччина ще на початку війни відмовила Україні в передачі бронеавтомобілів Dingo і схоже, не має наміру поставляти їх і в майбутньому.

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