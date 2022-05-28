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РФ заявила про відкриття "гумкоридорів" для суден у Чорному морі. Україна попереджає про небезпеку

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Україна, Субота 28 травня 2022 13:05
РФ заявила про відкриття "гумкоридорів" для суден у Чорному морі. Україна попереджає про небезпеку Фото: в акваторії Чорного моря Росія розмістила "Калібри" на 16 ракет (Міноборони РФ/facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Росія, оголосивши про відкриття коридору для суден у Чорному морі, одночасно розмістила в його акваторії два носії крилатих ракет "Калібр" із сумарним залпом до 16 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВМС ЗСУ.

"РФ оголосила про псевдо-гуманітарні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства. При цьому корабельні угруповання РФ продовжують блокувати цивільне судноплавство в акваторіях Чорного та Азовського морів, зробивши їх зоною ведення бойових дій", - йдеться в повідомленні, де наголошують про перебування в акваторії Чорного моря двох "Калибрів" із сумарним залпом до 16 ракет.

У ВМС додають, що дійсно безпечними маршрутами, можуть бути лише ті, які узгоджені міжнародними договорами, де гарантами безпеки виступають цивілізовані країни, а не РФ, що сама стала ініціатором вторгнення на територію України.

Нагадаємо, Росія, розв'язавши війну, завдала удару по глобальній продовольчій безпеці. Експорт української продукції майже зупинився через блокування РФ портів на Чорному морі.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що світ має домогтися від Росії розблокування чорноморських портів України для подальшого експорту зерна.

Після чого стало відомо, що Великобританія веде переговори із союзниками щодо відправки військових кораблів до Чорного моря для захисту українських суден із зерном, вихід яких блокує РФ.

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