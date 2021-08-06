"Газпром" у липні зберіг мінімальний транзит через Україну попри дефіцит в газу в Європі

У липні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи склав 3,848 млрд куб. м. Як і попереднього місяця, середньодобовий транзит становив 124 млн куб. м.

Як зазначається в повідомленні, "Газпром" використовує всі раніше заброньовані потужності та не виявив зацікавленості у додаткових транзитних потужностях попри рекордне зростання цін на європейських ринках газу, низькі для цього періоду обсяги газу в європейських газових сховищах і планову зупинку маршрутів Ямал-Європа та "Північний потік-1".

За даними операторів сухопутних продовжень газопроводу "Північний потік-1" в Німеччині - OPAL і NEL - за 10 днів ремонту країни ЄС недоотримали понад 1,6 млрд кубометрів газу, ще 320 млн кубометрів - через ремонт газопроводу "Ямал - Європа".

"Щоб компенсувати європейцям недоотримані обсяги газу та при цьому не нарощувати додатковий транзит через Україну, "Газпром" спустошує свої ПСГ у Європі. Згідно з даними GIE, найнижчі запаси у Європі саме у ПСГ, що контролюються "Газпромом". Так, у оператора ПСГ в Німеччині Astora (належить "Газпрому") рівень заповненості - менше 13%, у інших операторів - в середньому 63%. У Австрії Astora та GSA (також "Газпром") - 14%, інші оператори - 48%. Навіть зараз "Газпром" відбирає газ із сховищ для виконання своїх контрактів. Відповідно дефіцит газу у ПСГ Європи значною частиною є штучним і не є першопричиною зростання цін", - коментує гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

На думку керівника ОГТСУ, такими діями російська компанія переслідує дві мети - економічну та політичну: підвищення ціни на блакитне паливо та пришвидшення процесу введення в експлуатацію "Північного потоку-2", що наразі будується прискореними темпами.

"Поведінка "Газпрому" негативно позначається на європейському ринку газу та впливає на економіку всього регіону. На мою думку, в ситуацію має втрутитись відповідний Антимонопольний орган Європи. До того ж, на таку стратегію російської компанії варто зважати при сертифікації "Північного потоку-2", - переконаний Макогон.