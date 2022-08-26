Кулеба просит подписать петицию "Путина под трибунал": что это и почему важно

Министерство иностранных дел Украины призвало подписать петицию "Путина под трибунал" для того, чтобы президент РФ ответил за преступления в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook МИД.

"Мы призываем наших международных партнеров поддержать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Мировая общественная поддержка инициативы очень важна. Мы призываем людей по всему миру подписать петицию "Путина под трибунал", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, отдав приказ напасть на Украину, Путин совершил преступление агрессии, самое тяжелое из всех преступлений против международного мира.

"Это преступление не может и не должно остаться безнаказанным", - констатировал министр.

Что известно о петиции "Путина под трибунал"

В марте Дмитрий Кулеба впервые призвал международное сообщество создать подобный спецтрибунал. С этого момента эта идея получила поддержку юридического сообщества и гражданского общества, ПАСЕ, Европарламента, НАТО и ОБСЕ, а также 1,8 миллиона человек, подписавших петицию на Avaaz.

Российские власти требуют от Avaaz удалить петицию. В свою очередь, Avaaz призвал сторонников петиции собрать больше подписей, чтобы достичь отметки в 2 миллиона.