Кулеба: ми просимо від адміністрації Трампа справедливого ставлення

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба у Вашингтоні на тлі розслідування у справі про імпічмент президента Дональда Трампа заявив, що Україна шукає справедливого ставлення від Сполучених Штатів, і підкреслив тісні відносини між двома країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Кулеба заявив, що зустрічався з законодавцями Палати і Сенату і членами Ради національної безпеки і Державного департаменту, включаючи заступника державного секретаря Девіда Хейла, які давали свідчення в минулому місяці перед Комітетом з розвідки Палати представників у справі про імпічмент. Дипломат назвав свої зустрічі "дуже доброзичливими".

"Все, що ми просимо від наших колег в адміністрації США, - це справедливе поводження. Ми не хочемо, щоб нас ображали і звинувачували. Нам просто потрібен справедливий, збалансований погляд на те, чого досягла Україна, де вона знаходиться і куди вона рухається", - сказав Кулеба.

Він також додав, що стратегічний характер відносин України зі Сполученими Штатами залишається незмінним, "і ми будемо рухатися вперед".

Раніше Кулеба заявив, що Київ працює над підготовкою повноцінного візиту президента України Володимира Зеленського в Вашингтон.

РБК-Україна писало, що Помічник президента України Андрій Єрмак спростував показання посла США в ЄС Гордона Сондленда в рамках розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа.