Кулеба закликає країни розірвати дипломатичні відносини з Росією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни розірвати дипломатичні відносини з Росією через вторгнення в Україну. Він назвав дії РФ "найбільш зухвалим з Другої світової війни актом збройної агресії в Європі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням главу МЗС в Twitter.

"Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Я закликаю всіх партнерів зробити те ж саме. Продемонструйте цим конкретним кроком, що ви разом з Україною і категорично виключаєте найбільш зухвалий з Другої світової війни акт збройної агресії в Європі", - заявив Кулеба.