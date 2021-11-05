Україна торує шлях до цифрового "безвізу" з ЄС, - МЗС

Співпраця Україна-ЄС активно розвивається. Українська сторона зацікавлена в цифровому "безвізі" з блоком.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на виступ голови МЗС України Дмитра Кулеби на "Open Zakarpattia 2021. Форум розвитку".

Україна зацікавлена в поглибленні двосторонньої співпраці з BEREC - Організацією регуляторів ринків електронних комунікацій ЄС.

"Крок за кроком ми торуємо шлях до цифрового "безвізу" Україна-ЄС. Ми успішно завершили технічне оновлення відповідного додатка до Угоди про асоціацію", - повідомив він.

Цей документ, за словами Кулеби, є дорожньою картою для інтеграції України до єдиного цифрового ринку ЄС.

"У цьому буде корисним Спільний робочий план щодо співпраці в електронних довірчих послугах", - повідомив він.