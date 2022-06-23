Кулеба розповів, що стало переламним моментом на шляху до кандидатства в ЄС

Переламним моментом для отримання статусу кандидата в члени ЄС для України став візит до Києва президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що список країн-скептиків наданя Україні статусу кандидата у члени ЄС був добре відомий давно. Зокрема, в ньому були Нідерланди, Данія, Швеція, Португалія, - всі вони мали певні бачення. Німеччина також була в цьому таборі.

"Переламним моментом став візит чотирьох лідерів до Києва минулого четверга і їхня розмова з президентом України Володимиром Зеленським. Можу привідкрити лаштунки, в пятницю наступного дня була оприлюднена позиція Європейської комісії, але в четвер, на момент візиту лідерів, ще остаточної версії цього документу не було. Це був дуже крихкий процес, але все вдалося", - сказав голова МЗС.

Кулеба підкреслив, що важливу роль в цій історичні події зіграв Макрон, адже саме під час головування Франції було ухвалене це рішення.