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Кулеба закликав "трійку" ОБСЄ терміново відвідати Україну

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав "трійку" ОБСЄ негайно відвідати Україну. З метою встановлення фактів обстрілів на Донбасі зі сторони окупаційних військ у рамках механізму раннього попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

"Я запрошую Трійку ОБСЄ, Анн Лінде, Збіґнєва Рау та Буяра Османі, невідкладно здійснити візит до України задля встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження, який був активований Генеральною секретаркою ОБСЄ Хельґою Шмід минулого тижня", - написав Кулеба.

Про що йде мова

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що генеральний секретар ОБСЄ Гельґа Марія Шмід застосувала механізм раннього попередження конфліктів щодо ситуації в Україні, він зазначив, що це лише третій випадок в історії.

На практиці це означає, що генеральна секретарка ОБСЄ адресувала всім главам делегацій держав-учасниць спеціальний лист, в якому привертається увага постійної Ради ОБСЄ до зростання напруги та ризику ескалації ситуації

Новина доповнюється....

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