Лише третій випадок в історії. ОБСЄ застосувала механізм раннього попередження конфліктів
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що генеральний секретар ОБСЄ Гельґа Марія Шмід застосувала механізм раннього попередження конфліктів щодо ситуації в Україні. За його словами, це лише третій випадок в історії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час брифінгу.
"Вчора ми втілили ще один важливий дипломатичний крок. Генеральна секретарка ОБСЄ застосувала інструментарій з раннього попередження конфліктів. Це лише третій в історії випадок практичного застосування цього інструментарію ОБСЄ. Попередні два стосувалися подій у зоні Нагірно-Карабахсткого конфлікту у 2012 році, а також незаконного затримання Росією українських моряків у 2018 році", - заявив міністр.
Кулеба пояснив, що генсек ОБСЄ попередила делегації щодо можливої ескалації збройного конфлікту в Україні.
"На практиці це означає, що генеральна секретарка ОБСЄ адресувала всім главам делегацій держав-учасниць спеціальний лист, в якому привертається увага постійної Ради ОБСЄ до зростання напруги та ризику ескалації ситуації", - додав він.
Як повідомляло РБК-Україна раніше, сьогодні Верховна Рада України ухвалила офіційне звернення до ООН, ПАСЕ, ОБСЄ, НАТО та Європарламенту. Нардепи закликали посилити санкції щодо Росії.
Крім того, 15 лютого повинне відбутися засідання ОБСЄ, яке скликала Україна після відмови Росії пояснити свою військову активність поблизу українських кордонів.