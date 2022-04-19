Кулеба закликав країни наслідувати приклад США та збільшити поставки зброї Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі французького телебачення звернуся до світових лідерів. Він закликав країни наслідувати приклад США та збільшити постачання зброї Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням France 24.
"Я закликаю всі країни, включаючи Францію, наслідувати приклад Сполучених Штатів і збільшити поставки зброї", - заявив очільник МЗС.
Він нагадав, що США виділили Україні додаткову військову допомогу на 800 млн доларів. Вона включає артилерійські установки, снаряди та дрони.
#EXCLUSIF - "La vérité est que le vaisseau amiral se trouve au fond de la mer Noire."— FRANCE 24 Français (@France24_fr) April 19, 2022
Dans un entretien à @MPerelman @FRANCE24, le MAE de l'Ukraine @DmytroKuleba refuse de confirmer formellement que le naufrage du #Moskva a été causé par une frappe ukrainienne pic.twitter.com/Whz3pKTiMu
Нагадаємо, прем'єр Нідерландів після розмови з Володимиром Зеленським анонсував нові поставки зброї Україні.
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