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Кулеба закликав покарати Росію за кібератаку на Норвегію

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав притягнути Росію до відповідальності за кібератаку на парламент Норвегії. Україні готова посилювати співпрацю з Норвегією та іншими партнерами для протидії кіберзагрозам.

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Про це глава українського МЗС заявив на своїй сторінці у Twitter.

"Росія повинна понести відповідальність... Євроатлантична солідарність та взаємна підтримка мають ключове значення для протидії викликам гібридної війни", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сорейде звинуватила Росію в кібератаці на норвезький парламент. Хакерська атака сталася 24 серпня, тоді було зломано електронну пошту парламенту.

Також РБК-Україна писало, що у серпні Британія звинуватила Росію у зломі електронної пошти колишнього міністра торгівлі країни Ліама Фокса, а також крадіжці секретних документів. Згадані кібератаки сталися напередодні парламентських виборів 2019 року.

Крім того, нещодавно посли Європейського союзу схвалили санкції проти причетних до кібератаки на парламент Німеччини. У причетності до цих кібератак підозрюють Росію.

Прогноз погоди
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Новини України МЗСРосійська ФедераціяНорвегияДмитро Кулебакібератака