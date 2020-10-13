Норвегія звинуватила Росію в кібератаці на парламент

Фото: кібератака (freepik)

Глава Міністерства закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сорейде звинуватила Росію у хакерській атаці на норвезький парламент, яка сталась 24 серпня. Тоді були взламані системи електронної пошти.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Це серйозний інцидент, який зачіпає наш найважливіший демократичний інститут. Служби безпеки та розвідки тісно співпрацюють у національному розслідуванні цього інциденту. Виходячи з наявної в уряді інформаційної бази, ми вважаємо, що за цією активністю стоїть Росія", - сказала Сорейде.

Вона також додала, що цей інцидент показує важливість хороших заходів безпеки. За словами міністра, уряд продовжуватиме зусилля щодо зміцнення цифрової безпеки на національному рівні та зміцнення міжнародного співробітництва.

Нагадаємо, влада Великої Британії підозрює хакерів з РФ у зломі електронної пошти екс-міністра торгівлі країни Ліама Фокса і крадіжці секретних документів.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у Європейському Союзі (ЄС) схвалили рішення щодо санкцій проти причетних до хакерських атак на парламент Німеччини.