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Кулеба призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на Норвегию

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на парламент Норвегии. Украина готова усиливать сотрудничество с Норвегией и другими партнерами для противодействия киберугрозам.

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Об этом глава украинского МИД заявил на своей странице в Twitter.

"Россия должна понести ответственность... Евроатлантическая солидарность и взаимная поддержка имеют ключевое значение для противодействия вызовам гибридной войны", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, вчера министр иностранных дел Норвегии Инэ Эриксен Сорейде обвинила Россию в кибератаке на норвежский парламент. Хакерская атака произошла 24 августа, тогда была сломана электронная почта парламента.

Также РБК-Украина писало, что в августе Британия обвинила Россию во взломе электронной почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса, а также краже секретных документов. Упомянутые кибератаки произошли накануне парламентских выборов 2019 года.

Кроме того, недавно послы Европейского союза одобрили санкции против причастных к кибератаке на парламент Германии. В причастности к этим кибератакам подозревают Россию.

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Новости Украины МИД УкраиныРоссийская ФедерацияНорвегияДмитрий Кулебакибератака