Кулеба: назначение посла Украины в Грузии находится на финальной стадии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.

"Когда он уедет в Грузию - это действительно вопрос политического момента, потому что присутствие или отсутствие посла это всегда политический сигнал", - заявил Кулеба.

По его словам, Украина не делала ничего такого, чтобы испортить отношения с Грузией.

"Мы наоборот, многое инвестировали в то, чтобы наши отношения развивались, но я могу сказать сейчас так. Если отношения между украинским народом и государством с грузинским народом остаются неизменно братскими и позитивными, то относительно правительства Грузии мы этого сказать не можем", - пояснил министр.

Он напомнил, что это касается и дела Михеила Саакашвили. По словам Кулебы, его медленно убивают. Он добавил, что будет бороться за его увольнение, равно как страна борется за каждого гражданина Украины. Само назначение посла Украины в Грузии находится на финальной стадии.