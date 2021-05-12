Зеленський запросив президента Румунії на саміт Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський запросив президента Румунії Клауса Йоханніса на установчий саміт Кримської платформи, який відбудеться у серпні 2021 року. Запрошення було висловлене під час сьогоднішньої телефонної розмови лідерів країн.

Про це повідомив Офіс президента .

Зеленський розповів румунському президенту про нещодавнє загострення на Донбасі та вздовж українського кордону, а також подякував за заяву лідерів країн групи "Бухарест 9", яка підтверджує розуміння небезпеки політики Росії в Чорноморському регіоні.

Окремо лідери країн обговорили заходи, спрямовані на боротьбу з наслідками пандемії COVID-19, зокрема щодо забезпечення ширшого доступу до якісних і сертифікованих вакцин.

Зеленський і Йоханніс також зачепили нещодавні кроки України в напрямку європейської інтеграції. Український президент представив румунському колезі ініціативу щодо підтримки країнами ЄС майбутнього членства України в союзі і запропонував підписати відповідну декларацію.

"Це стане вагомим практичним внеском Румунії, поряд з іншими державами - членами ЄС, у підтримку європейської перспективи Української держави", - наголосив Зеленський.