Зеленський запросив президента Румунії на саміт Кримської платформи
Президент України Володимир Зеленський запросив президента Румунії Клауса Йоханніса на установчий саміт Кримської платформи, який відбудеться у серпні 2021 року. Запрошення було висловлене під час сьогоднішньої телефонної розмови лідерів країн.
Про це повідомив Офіс президента.
Зеленський розповів румунському президенту про нещодавнє загострення на Донбасі та вздовж українського кордону, а також подякував за заяву лідерів країн групи "Бухарест 9", яка підтверджує розуміння небезпеки політики Росії в Чорноморському регіоні.
Окремо лідери країн обговорили заходи, спрямовані на боротьбу з наслідками пандемії COVID-19, зокрема щодо забезпечення ширшого доступу до якісних і сертифікованих вакцин.
Зеленський і Йоханніс також зачепили нещодавні кроки України в напрямку європейської інтеграції. Український президент представив румунському колезі ініціативу щодо підтримки країнами ЄС майбутнього членства України в союзі і запропонував підписати відповідну декларацію.
"Це стане вагомим практичним внеском Румунії, поряд з іншими державами - членами ЄС, у підтримку європейської перспективи Української держави", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. Участь в установчому саміті, зокрема, візьме голова Європейської Ради Шарль Мішель, а також представники країн Європи.
Нещодавно Зеленський запросив на саміт Кримської платформи президента США. А американський держсекретар підтвердив, що США візьмуть участь у заході.