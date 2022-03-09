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Кулеба прибув в Анталію. Там він зустрінеться з Лавровим

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Анталія, Середа 09 березня 2022 22:30
Кулеба прибув в Анталію. Там він зустрінеться з Лавровим Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Туреччини. Там у нього завтра запланована зустріч з главою Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка.

"На запрошення міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, Дмитро Кулеба прибув до Анталії для проведення переговорів щодо припинення Росією бойових дій та війни проти України", - заявив речник міністерства.

Переговори Кулеби та Лаврова пройдуть у четвер, 10 березня.

Нагадаємо, раніше глава українського МЗС розповів, які питання будуть на столі переговорів з Лавровим.

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