Кулеба прибыл в Марокко, где проведет переговоры

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня с рабочим визитом прибыл в Касабланку в Марокко, после чего отправится в столицу, где проведет переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le360 .

Министр иностранных дел Королевства Нассер Бурита отметил, что позиция Марокко относительно российско-украинского "конфликта" базируется на принципах сохранения суверенитета государств и уважения к территориальной целостности стран-членов ООН, мирного урегулирования споров, поддержка конструктивной политики соседства, а также уважение принципов международного права и Устава ООН.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 октября 2022 года начал первое в истории украинской дипломатии турне главы ведомства по странам Африки. В своей колонке для РБК-Украина руководитель МИД отмечал, что большинство стран Африки избрали нейтральную позицию по отношению к российской войне в Украине.

В рамках реализации африканской стратегии, разработанной в МИД по поручению президента Владимира Зеленского, Украина расширяет свое присутствие в Африке. В частности , Кулеба провел переговоры со своей ганийской коллегой по открытию украинского посольства в Гане.

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