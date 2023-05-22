ua ru
Пн, 22 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба прибыл в Марокко, где проведет переговоры

Новина українською →
Понедельник 22 мая 2023 01:54
Кулеба прибыл в Марокко, где проведет переговоры Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня с рабочим визитом прибыл в Касабланку в Марокко, после чего отправится в столицу, где проведет переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le360.

Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства Украины, 22 мая, начнет переговоры с "высокопоставленными марокканскими должностными лицами".

Министр иностранных дел Королевства Нассер Бурита отметил, что позиция Марокко относительно российско-украинского "конфликта" базируется на принципах сохранения суверенитета государств и уважения к территориальной целостности стран-членов ООН, мирного урегулирования споров, поддержка конструктивной политики соседства, а также уважение принципов международного права и Устава ООН.

Кулеба в Африке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 октября 2022 года начал первое в истории украинской дипломатии турне главы ведомства по странам Африки. В своей колонке для РБК-Украина руководитель МИД отмечал, что большинство стран Африки избрали нейтральную позицию по отношению к российской войне в Украине.

В рамках реализации африканской стратегии, разработанной в МИД по поручению президента Владимира Зеленского, Украина расширяет свое присутствие в Африке. В частности , Кулеба провел переговоры со своей ганийской коллегой по открытию украинского посольства в Гане.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Марокко
NEWS
ВСУ на позициях. Что происходит в Бахмуте и кто контролирует город
ВСУ на позициях. Что происходит в Бахмуте и кто контролирует город
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов