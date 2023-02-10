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"Россия это запомнит". Кулеба анонсировал "большие события" в годовщину вторжения

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Пятница 10 февраля 2023 22:32
"Россия это запомнит". Кулеба анонсировал "большие события" в годовщину вторжения Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

23 и 24 февраля в ООН и по всему миру состоятся "большие события", посвященные обсуждению агрессии России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Вадиму Карпьяку.

Отвечая на вопрос о возможности исключения России из Совбеза ООН, Кулеба сказал, что этот процесс неизбежно затянется, но 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут "большие события" и эти два дня будут посвящены исключительно агрессии России и будущей победе Украины.

Министр также отметил, что в эти дни весь мир будет "работать в правильном направлении".

"Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях. Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины", - сказал Кулеба.

Напомним, 24 февраля Совет Безопасности ООН проведет дебаты, посвященные годовщине начала широкомасштабной российской агрессии против Украины.

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