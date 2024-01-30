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Кулеба объяснил, почему Сийярто и Орбан не пророссийские политики

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не считает своего венгерского коллегу Петера Сийярто и премьера Венгрии Виктора Орбана пророссийскими политиками. Они поддерживают территориальную целостность нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского МИД в интервью Telex.

У Кулебы поинтересовались, считает ли он Орбана и Сийярто пророссийскими политиками из-за их заявлений.

"Если бы это подтвердилось, это означало бы большие проблемы как для ЕС, так и для Венгрии. Но я думаю, что они провенгерские. Если бы они были пророссийскими, то Петер не заявил бы на нынешнем заседании, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины", - ответил украинский министр. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 29 января, в Ужгород приехал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В ходе своего визита он провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. 

Сийярто по итогам переговоров принял участие в пресс-конференции. В частности, он заявил, что Венгрия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также он отмечал, что Венгрия готова сделать все необходимое для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией

Все детали визита Сийярто в Украину - в материале РБК-Украина

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