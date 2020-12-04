Додон обіцяє до інавгурації Санду підвищити статус російської мови в Молдові

Фото: Ігор Додон (flickr)

Чинний президент Молдови Ігор Додон планує підписати закон про підвищення статусу російської мови до інавгурації новообраного президента Майї Санду. Раніше відповідний законопроект ухвалив парламент

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія-24".

За його словами, в Молдові щонайменше одну третину населення складають російськомовні.

"Для нас принципово важливо, щоб ці закони були прийняті у другому читанні до інавгурації нового президента для того, щоб я ці закони підписав. Мені здається, що наступний президент ці закони не підпише", - сказав він.

3 грудня парламент Молдови схвалив у першому читанні законопроект про статус російської мови в країні. Також попередньо погоджено повернення на телебачення програм з Росії.

Раніше парламент Молдови урізав повноваження президента країни після перемоги Майї Санду на виборах. Парламент вивів з-під підпорядкування президента Службу інформації і безпеки Молдови.