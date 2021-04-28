Кулеба: мені сподобалася реакція США на концентрацію військ РФ біля України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба задоволений тим, як поводили себе представники США під час ескалації Росією ситуації біля кордонів України та на окупованих територіях. Голова МЗС відзначив відкритість Вашингтону до комунікації та координації дій.
Про це Кулеба заявив в ефірі програми BBC HARDtalk.
"Мені сподобалося, як США вели себе під час цієї кризи (мова про останню ескалації навколо України, викликаної концентрацією російських військ, - ред.). Вони були відкриті до комунікації і координації",- сказав міністр.
Він також схвалив багато заяв і реакції, "які ми почули від наших європейських друзів".
Нагадаємо, у квітні спостерігалося найбільше з 2014 року стягування російської армії до українських кордонів та на окупованих територіях. Повідомлялося, що Росія сконцентрувала біля українських кордонів, в ОРДЛО та Криму близько 150 тисяч військових.
22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах і повернути війська в місця постійної дислокації.
При цьому голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко розповів РБК-Україна, що Росія почала часткове виведення військ з території тимчасово окупованого Криму. Водночас, відведення російських військ від східного кордону України в Воронезькій області так і не спостерігається.