Кулеба: мені сподобалася реакція США на концентрацію військ РФ біля України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба задоволений тим, як поводили себе представники США під час ескалації Росією ситуації біля кордонів України та на окупованих територіях. Голова МЗС відзначив відкритість Вашингтону до комунікації та координації дій.

Про це Кулеба заявив в ефірі програми BBC HARDtalk.

"Мені сподобалося, як США вели себе під час цієї кризи (мова про останню ескалації навколо України, викликаної концентрацією російських військ, - ред.). Вони були відкриті до комунікації і координації",- сказав міністр. Він також схвалив багато заяв і реакції, "які ми почули від наших європейських друзів".