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Кулеба поговорил с иранским коллегой и потребовал прекращения поставок оружия в РФ

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Иран должен немедленно прекратить поток оружия в Россию, используемого для убийства мирных жителей в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Сегодня я получил звонок от министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана", - говорится в сообщении.

Кулеба потребовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию.

Глава МИД Украины заявил, что это оружие используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине.

Напомним, что Иранотрицает отправку своих инструкторов в оккупированный Крым.

Раньше Иран заявило готовности к переговорам с Украиной, чтобы опровергнуть обвинения.

Также США обвинили Иран во лжи и заявили об эскалации ситуации в Украине.

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