Кулеба поговорив з іранським колегою та вимагав припинення поставок зброї до РФ

Іран має негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.
"Сьогодні я отримав дзвінок від міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Аміра Абдоллахіана", - йдеться у повідомленні.
Кулеба вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії.
Очільник МЗС України заявив, що ця зброя використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні.
Нагадаємо, що Іран заперечив відправку своїх інструкторів до окупованого Криму.
Раніше Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, аби спростувати звинувачення.
Також США звинуватили Іран у брехні та заявили про ескалацію ситуації в Україні.
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