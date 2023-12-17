ua en ru
Вс, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба поблагодарил Шольца за саммит ЕС: заслужил восхищение в сердцах украинцев

Берлин, Воскресенье 17 декабря 2023 12:01
UA EN RU
Кулеба поблагодарил Шольца за саммит ЕС: заслужил восхищение в сердцах украинцев Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил лидерство своей страны на саммите лидеров Европейского союза, договорившись с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Шольц заслужил уважение украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Bild.

"То, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал на саммите, чтобы отменить угрозу вето Венгрии, войдет в историю как акт немецкого лидерства в интересах Европы. На этой неделе канцлер заслужил огромное искреннее и заслуженное восхищение в сердцах украинцев", - сказал он.

Кулеба добавил, что в прошлом мая, когда он в Берлине проводил консультации по предоставлению Украине статуса кандидата на члены в ЕС, его призывы не были услышаны. По его словам, эксперты убеждали, что Германия не желает быть лидером.

Глава МИД подчеркнул, что рад изменениям в позиции Германии в отношении Украины и поблагодарил руководство страны.

"У нас много причин быть благодарными Германии от военной помощи до финансовой поддержки, но политическая ясность относительно членства Украины в ЕС, пожалуй, лучший рождественский подарок от Берлина. Серые зоны в Европе больше невозможны. Или раскрасьте карту Европы в цвета ЕС, чтобы гарантировать безопасность и процветание для всех европейцев, или Путин разукрасит ее кровью и принесет больше страданий, нестабильности и разрушения", - добавил Кулеба.

Решение Евросовета по Украине

Напомним, вчера, 14 декабря, лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок.

Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето. Переговоры лидеров ЕС продолжались более трех часов, а начало саммита откладывали из-за позиции Будапешта. Однако на момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, поэтому решение было принято единогласно.

По данным СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц предложил такую стратегию и попросил Орбана "пить кофе", пока лидеры ЕС будут обсуждать Украину.

Более подробно о том, что дальше ждет Украину - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Дмитрий Кулеба Олаф Шольц Виктор Орбан
NEWS
ВСУ пытаются продвинуться на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW
ВСУ пытаются продвинуться на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW
DAILY
Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет