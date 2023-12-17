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Кулеба подякував Шольцу за саміт ЄС: заслужив на захоплення в серцях українців

Берлін, Неділя 17 грудня 2023 12:01
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Кулеба подякував Шольцу за саміт ЄС: заслужив на захоплення в серцях українців Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив лідерство своєї країни на саміті лідерів Європейського союзу, домовившись з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Шольц заслужив поваги українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю Bild.

"Те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив на саміті, щоб скасувати погрозу вето Угорщини, увійде в історію як акт німецького лідерства в інтересах Європи. Цього тижня канцлер заслужив на величезне щире і заслужене захоплення в серцях українців", - сказав він.

Кулеба додав, що минулого травня, коли він у Берліні проводив консультації щодо надання Україні статусу кандидата на члени в ЄС, його заклики не були почуті. За його словами, експерти переконували, що Німеччина не хоче бути лідером.

Глава МЗС наголосив, що радий змінам у позиції Німеччини щодо України, та подякував керівництву країни.

"Ми маємо багато причин бути вдячними Німеччині від військової допомоги до фінансової підтримки, але політична ясність щодо членства України в ЄС, мабуть, найкращий різдвяний подарунок від Берліна. Сірі зони в Європі більше неможливі. Або розфарбуйте карту Європи в кольори ЄС, щоб гарантувати безпеку та процвітання для всіх європейців, або Путін розмалює її кров’ю та принесе більше страждань, нестабільності та руйнування", - додав Кулеба.

Рішення Євроради щодо України

Нагадаємо, вчора, 14 грудня, лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку.

Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето. Переговори лідерів ЄС тривали понад три години, а початок саміту відкладали через позицію Будапешту. Проте на момент голосування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали, тому рішення ухвалили одностайно.

За даними ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував таку стратегію та попросив Орбана "попити кави", поки лідери ЄС обговорюватимуть Україну.

Більш детально про те, що далі чекає на Україну - у матеріалі РБК-Україна.

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