Кулеба подтвердил направление украинских экспертов к месту падения ракеты в Польше

Украинские эксперты прибыли в Польшу для совместного расследования падения ракеты в селе Пшеводув.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу .

Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневым Рау.

Он отметил, что Украина и Польша будут открыто и конструктивно взаимодействовать в контексте инцидента, вызванного ракетным террором России против Украины.

"Наши эксперты уже в Польше. Ожидаем скорого доступа во взаимодействии с польскими правоохранителями к месту инцидента", - написал он.

Напомним, 15 ноября в Польше упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что удар, вероятно, был нанесен украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты от российских атак крылатыми ракетами.

При этом президент Украины Владимир Зеленский не сомневается, что по Польше ударила не украинская, а российская ракета.

США, в свою очередь, возлагают ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию вне зависимости от того, какими будут результаты расследования.

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