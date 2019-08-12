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У США назвали візит Путіна до Криму неприйнятним

Новини » Політика    12.08.2019 - 17:03
У США назвали візит Путіна до Криму неприйнятним
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін відвідав Крим 10 серпня

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні заявило, що візит президента Російської Федерації Володимира Путіна в окупований Крим є неприйнятним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства у Twitter.

Крім того, у посольстві зазначили, що його дії порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

"Недавні поїздки російських чиновників в окупований Криму неприйнятно порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Ми разом з народом України виступаємо проти агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство закордонних справ України висловило протест через неузгодженого візиту президента Росії Володимира Путіна в окупований Крим.

Зазначимо, у суботу, 10 серпня, російський лідер здійснив візит на територію окупованої Криму, який не був узгоджений з українською владою.

Крім того, в кінці липня узгоджене з українською стороною візит в окупований Крим здійснив російських прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. Тоді український МЗС також рішуче засудив намір російського політика прийняти участь у військовому параді Чорноморського флоту РФ.

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