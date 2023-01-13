Кулеба о переговорах с РФ: это ловушка, убийцы пытаются выдать себя миротворцами

"Фальшивые предложения России по переговорам - это ловушка для Украины, Европы и всего мира. Напавшие на суверенную страну убийцы и террористы пытаются выдать себя за миротворцев", - сказал глава МИД.

При этом он отметил, что Кремль не стремится к миру, ему нужна пауза, чтобы восстановить военную мощь и пойти против Украины с большей силой. Кулеба подчеркнул, что международное сообщество должно заставить Россию уважать международное право и закончить войну.

"Если международное сообщество согласится выполнять Устав ООН, Россия должна будет начать реальные переговоры и вывести свои войска со всех украинских территорий. Только вместе мы заставим Москву вернуться в дипломатию, уважать международное право и наконец завершить эту войну - не новой отсрочкой, а продолжительным миром", - заявил министр.

Кулеба добавил, что Россия может завершить войну быстро, выведя войска. На другие условия Украина не согласится, в том числе и на так называемый "Минск 3". Он объяснил, что восемь лет Украина заключила Минские соглашения, чтобы прекратить боевые действия, но пошла на сложные компромиссы.

"Украина не присоединится к Минску 3. Это не только вопрос политической целесообразности, но и вопрос справедливости, морали и здравого смысла. Любой условный Минск 3, как и предыдущий Минск 2, приведет к еще более кровавой и масштабной войне, которую Россия обязана обязательно начнет снова", - подчеркнул глава МИД.