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Кулеба о переговорах с РФ: это ловушка, убийцы пытаются выдать себя миротворцами

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Переговоры с Россией на этом этапе войны могут стать для Украины ловушкой. РФ своими заявлениями о переговорах пытается изображать миротворца, одновременно уничтожая Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью чешскому изданию Denik.

"Фальшивые предложения России по переговорам - это ловушка для Украины, Европы и всего мира. Напавшие на суверенную страну убийцы и террористы пытаются выдать себя за миротворцев", - сказал глава МИД.

При этом он отметил, что Кремль не стремится к миру, ему нужна пауза, чтобы восстановить военную мощь и пойти против Украины с большей силой. Кулеба подчеркнул, что международное сообщество должно заставить Россию уважать международное право и закончить войну.

"Если международное сообщество согласится выполнять Устав ООН, Россия должна будет начать реальные переговоры и вывести свои войска со всех украинских территорий. Только вместе мы заставим Москву вернуться в дипломатию, уважать международное право и наконец завершить эту войну - не новой отсрочкой, а продолжительным миром", - заявил министр.

Кулеба добавил, что Россия может завершить войну быстро, выведя войска. На другие условия Украина не согласится, в том числе и на так называемый "Минск 3". Он объяснил, что восемь лет Украина заключила Минские соглашения, чтобы прекратить боевые действия, но пошла на сложные компромиссы.

"Украина не присоединится к Минску 3. Это не только вопрос политической целесообразности, но и вопрос справедливости, морали и здравого смысла. Любой условный Минск 3, как и предыдущий Минск 2, приведет к еще более кровавой и масштабной войне, которую Россия обязана обязательно начнет снова", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, Украина сейчас не ведет с Россией переговоры. Хотя Москва пытается склонить Украину к переговорам на своих условиях. В частности, в российском МИД заявляют, что переговоры должны проходить без посредников.

Украинское руководство объясняет, что Украина готова вернуться к столу переговоров после улучшения позиций на фронте или в случае вывода РФ своих войск.

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