Кулеба про переговори з РФ: це пастка, вбивці намагаються видати себе за миротворців

"Фальшиві пропозиції Росії щодо переговорів - це пастка для України, Європи та всього світу. Вбивці і терористи, які напали на суверенну країну, намагаються видати себе за миротворців", - сказав очільник МЗС.

При цьому він зазначив, що Кремль не прагне миру, йому потрібна пауза, щоб відновити військову потужність і піти проти України з більшої силою. Кулеба наголосив, що міжнародна спільнота повинна примусити Росію поважати міжнародне право і закінчити війну.

"Якщо міжнародне співтовариство погодиться виконувати Статут ООН, Росія повинна буде почати реальні переговори і вивести свої війська з усіх українських територій. Лише разом ми змусимо Москву повернутися до дипломатії, поважати міжнародне право та нарешті завершити цю війну - не новою відстрочкою, а тривалим миром", - заявив міністр.

Кулеба додав, що Росія може завершити швидко війну, вивівши війська. На інші умови Україна не погодиться, зокрема і на так званий "Мінськ 3". Він пояснив, що вісім років Україна уклала Мінські угоди, аби припинити бойові дії, але пішла на складні компроміси.

"Україна не приєднається до Мінська 3. Це не лише питання політичної доцільності, а й питання справедливості, моралі та здорового глузду. Будь-який умовний Мінськ 3, як і попередній Мінськ 2, призведе до ще кривавішої та масштабнішої війни, яку Росія обов’язково почне знову", - підкреслив глава МЗС.