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Кулеба про переговори з Росією: кінець війни вирішуватиметься на полі бою

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кінець війни з Росією буде вирішуватися на полі бою. За його словами, це питання не планується вирішити шляхом переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби телеканалу France24.

"Кінець цієї війни буде вирішуватися на полі бою, а не за столом переговорів", - сказав Кулеба, відповідаючи на питання про те, чи можуть переговори України і Росії привести до закінчення війни.

Як заявляв раніше Кулеба, ситуація в Маріуполі може стати "червоною лінією" на переговорах з Росією.

Нагадаємо, напередодні в ООН заявили, що припинення вогню в Україні "зараз не на горизонті".

Зазначимо, раніше в офісі президента України не змогли спрогнозувати, коли може пройти наступний раунд переговорів з Росією.

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