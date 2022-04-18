ru ua
Пн, 18 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Припинення вогню в Україні "зараз не на горизонті", - ООН

Новость на русском →
Нью-Йорк, Понеділок 18 квітня 2022 22:09
Припинення вогню в Україні "зараз не на горизонті", - ООН Фото: Штаб-квартира ООН в Нью-Йорку (un.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник генсека ООН з гуманітарних справ Мартін Гріффітс заявив, що припинення вогню в Україні "зараз не на горизонті". Він допустив, що така можливість може з'явитися через пару тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Припинення вогню в Україні ... його немає зараз на горизонті, але така можливість може з'явитися через пару тижнів", - цитує телеканал заяву Гріффітса журналістам у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

Гріффітс додав, що в кінці тижня планує відправитися в Анкару, де зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Заступник генсека ООН уточнив, що мета його поїздки - підтримати миротворчий процес і переговорний процес між Україною і Росією.

"Нам потрібно дуже уважно стежити за переговорами, звідси і поїздка до Туреччини на цьому тижні", - зазначив Гріффітс.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація в Маріуполі може стати "червоною лінією" в переговорах з Росією.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що знищення Маріуполя стане точною в переговорах з Росією.

Україна протистоїть російському вторгненню 54-й день. Про ситуацію в зонах бойових дій - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Війна в Україні Режим припинення вогню
NEWS
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"