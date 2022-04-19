Маріуполь ускладнив переговори. Росія зробила серйозну ставку на другий етап, - Подоляк
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не береться прогнозувати, коли пройде наступний раунд прямих переговорів з Росією. Оскільки вона зробила серйозну ставку на другий етап війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як заявив Подоляк, ситуація в Маріуполі зробила переговорний процес з Росією "ще більш складним". За його словами, зараз важко говорити, коли будуть можливі наступні прямі мирні переговори.
Подоляк зазначив, що Росія зробила серйозну ставку на другий етап своєї "спецоперації", прагнучи зміцнити свої позиції на переговорах шляхом наступу на сході України.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що ситуація в Маріуполі може стати "червоною лінією" на переговорах з Росією.
Російські війська з початку повномасштабного вторгнення намагається захопити Маріуполь. На сьогодні в місті залишається осередок опору українських сил на заводі "Азовсталь".
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