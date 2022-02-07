Кулеба назвав "червоні лінії" для України на переговорах з Росією щодо Донбасу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "червоні лінії" на переговорах з Росією щодо Донбасу. Глава МЗС відзначив ще один тиждень інтенсивної дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Кулеби.

"Ще один тиждень інтенсивної дипломатії. Сьогодні в Україні чотири міністри закордонних справ: Олександр Шалленберг (Австрія), Іван Корка (Словаччина), Ян Липовський (Чехія) і Анналена Бербок (Німеччина)", - написав Кулеба.

Міністр додав, що завтра Київ з візитом відвідає президент Франції Еммануель Макрон. Він зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

"Ми шукаємо дипломатичні рішення, але не будемо перетинати червоні лінії України", - додав Кулеба.

Серед "червоних ліній" для України на переговорах з Росією щодо Донбасу міністр виділив: