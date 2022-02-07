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Кулеба назвав "червоні лінії" для України на переговорах з Росією щодо Донбасу

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 15:42
Кулеба назвав "червоні лінії" для України на переговорах з Росією щодо Донбасу Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Андрєєв

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "червоні лінії" на переговорах з Росією щодо Донбасу. Глава МЗС відзначив ще один тиждень інтенсивної дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Кулеби.

"Ще один тиждень інтенсивної дипломатії. Сьогодні в Україні чотири міністри закордонних справ: Олександр Шалленберг (Австрія), Іван Корка (Словаччина), Ян Липовський (Чехія) і Анналена Бербок (Німеччина)", - написав Кулеба.

Міністр додав, що завтра Київ з візитом відвідає президент Франції Еммануель Макрон. Він зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

"Ми шукаємо дипломатичні рішення, але не будемо перетинати червоні лінії України", - додав Кулеба.

Серед "червоних ліній" для України на переговорах з Росією щодо Донбасу міністр виділив:

  • жодних поступок щодо суверенітету, територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України;
  • ніякого "прямого діалогу" з російськими окупаційними адміністраціями в Донецьку і Луганську;
  • тільки народ України має право визначати зовнішньополітичний курс країни.

Нагадаємо, 7-8 лютого глави МЗС Австрії, Словаччини, Чехії та Німеччини перебувають з візитом в Україні. Очікується, що разом з Дмитром Кулебою вони поїдуть на Донбас.

Зазначимо, США не виключають, що Росія може вдатися до різних форм агресії проти України, в тому числі, анексувати Донбас.

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