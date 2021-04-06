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Кулеба: партнери України бачать, що Росію треба приводити до тями

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на закиди глави російського МЗС Сергія Лаврова. Кулеба заявив, що міжнародні партнери бачать, що саме Росію потрібно приводити до тями.

Про це глава МЗС України написав у Twitter.

Напередодні Лавров закликав Німеччину та Францію "привести Україну до тями", заявивши, що українська сторона нібито порушує мінські домовленості на Донбасі.

"Останній тиждень показав: усі партнери України чудово бачать, що до тями треба приводити РФ. Вони вже це роблять. Виваженість України, навпаки, відзначають позитивно. Спроба РФ нав’язати Україні образ "агресора" вже провалилася. Залишилися лише гучні заяви для телеглядачів в РФ", - відповів на це Кулеба.

Нагадаємо, українська делегація скликала термінове засідання ТКГ через нове загострення на Донбасі. Україна вже направила відповідну пропозицію представникам ОБСЄ.

Додамо, Росія сьогодні розпочала контрольну перевірку боєготовності своєї армії, в тому числі в прикордонних з Україною регіонах.

Крім того, у Кремлі пригрозили Україні, що вступ у НАТО ускладнить ситуацію на Донбасі.

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Новини України Російська ФедераціяДонбасмінські угодиДмитро КулебаЛавров
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