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Кулеба відповів на випад Кремля про НАТО: найгірший сценарій уже відбувся

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 15:47
Кулеба відповів на випад Кремля про НАТО: найгірший сценарій уже відбувся Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вступ України в НАТО буде найгіршим сценарієм для Росії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко відповів на цей випад прес-секретаря президента РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра в Twitter.

За словами Кулеби, найгірший сценарій вже відбувся - Росія напала на Україну та окупувала частину території.

"Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив генсека НАТО в "підтримці неонацистів в Україні".

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НАТО Дмитро Кулеба Пєсков Російська Федерація Кремль
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