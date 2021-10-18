Кулеба відповів на випад Кремля про НАТО: найгірший сценарій уже відбувся
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вступ України в НАТО буде найгіршим сценарієм для Росії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко відповів на цей випад прес-секретаря президента РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра в Twitter.
За словами Кулеби, найгірший сценарій вже відбувся - Росія напала на Україну та окупувала частину території.
"Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", - наголосив міністр.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив генсека НАТО в "підтримці неонацистів в Україні".