Кулеба ответил на выпад Кремля о НАТО: худший сценарий уже состоялся

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО будет худшим сценарием для России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко ответил на этот выпад пресс-секретаря президента РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра в Twitter.

По словам Кулебы, худший сценарий уже состоялся - Россия напала на Украину и оккупировала часть территории. "Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ по поводу вступления Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", - подчеркнул министр.