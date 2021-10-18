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Кулеба ответил на выпад Кремля о НАТО: худший сценарий уже состоялся

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 15:47
Кулеба ответил на выпад Кремля о НАТО: худший сценарий уже состоялся Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО будет худшим сценарием для России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко ответил на этот выпад пресс-секретаря президента РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра в Twitter.

По словам Кулебы, худший сценарий уже состоялся - Россия напала на Украину и оккупировала часть территории.

"Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ по поводу вступления Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил генсека НАТО в "поддержке неонацистов в Украине".

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НАТО Дмитрий Кулеба Песков Российская Федерация Кремль
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