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Лавров звинуватив генсека НАТО в "підтримці неонацистів в Україні"

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Четвер 07 жовтня 2021 02:19
Лавров звинуватив генсека НАТО в "підтримці неонацистів в Україні" Фото: Лавров звинуватив генсека НАТО в "підтримці неонацистів в Україні" (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Під час переговорів міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закинув генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу "підтримку неонацистів в Україні". Цим Лавров досить грубо перервав Столтенберга,

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За словами європейського чиновника, Лавров також заявив, що Рада НАТО-Росія-форум, створена в 2002 році для сприяння співпраці між двома сторонами є безглуздою, посилаючись на те, що НАТО часто скаржиться на Росію.

Столтенберг у відповідь висловив стурбованість агресивними діями Росії в Україні, її підтримкою Білорусі та гібридними діями щодо союзників НАТО.

Генеральний секретар повторив пропозицію, зроблену більше 18 місяців тому, про проведення чергового засідання Ради НАТО-Росія, зазначив чиновник, назвавши Раду "важливою платформою для діалогу".

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НАТО Лавров
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