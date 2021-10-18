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Кремль про можливість вступу України до НАТО: будемо змушені вжити активні заходи

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Москва, Понеділок 18 жовтня 2021 11:02
Кремль про можливість вступу України до НАТО: будемо змушені вжити активні заходи Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (kremlin)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі різко відреагували на можливість вступу України до НАТО. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це стало б найгіршим сценарієм.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За його словами, до переміщення російських військ до кордонів України "там проводилися масовані навчання НАТО, що проходили біля російського кордону".

Пєсков також прокоментував можливість вступу України до НАТО.

"Це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, Україна обговорює з НАТО об'єднання зусиль у Чорноморському регіоні.

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